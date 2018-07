Academia em Londres usa 'pesos humanos' como estímulo

Uma academia de ginástica de Londres está usando "pesos humanos" para estimular os alunos a se exercitar. A academia oferece cinco "tamanhos" de peso, que variam entre 30 kg e 155 kg. Eles ficam vestidos com roupas justas de lycra, e o peso estampado na barriga. O peso "escolhido" se senta em uma máquina especialmente desenhada para a academia e grita palavras de estímulo para o aluno que tenta levantá-lo. A iniciativa foi lançada uma semana atrás, depois que a academia fez uma pesquisa entre os freqüentadores para saber o que eles queriam de inovações. Um dos pedidos mais comuns foi que a academia tornasse a musculação e o levantamento de peso mais "divertidos". "Especialistas afirmam que, se você visualizar o peso que está levantando, a atividade fica mais fácil", disse Hannah Jones, assessora de imprensa da academia. "Então, resolvemos levar isso ao extremo." A academia colocou um anúncio em que pedia a pessoas com determinado peso que se apresentassem para trabalhar como "pesos humanos". O grupo dos selecionados inclui dois anões. Segundo a porta-voz da academia, a reação dos freqüentadores até agora tem sido boa e não houve críticas. A academia londrina é conhecida por aulas sugestivas, como a de "briga de rua", a de "aeróbica para os seios" e a que oferece uma série de exercícios que promete deixar as mulheres mais atraentes para jogadores de futebol. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.