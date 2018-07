Academia Paulista festeja 100 anos Hoje, às 18h30, no teatro do Ciee (Rua Tabapuã, 445, Itaim-Bibi), uma solenidade marca os 100 anos da Academia Paulista de Letras. Ao longo do ano, a entidade recebeu homenagens de diversas personalidades e associações, além de ter lançado o livro do centenário da instituição, de autoria do presidente da Academia, José Renato Nalini, e do fotógrafo Marcio Scavone. O evento, que em sua abertura tem apresentação Coral Madrigal Sempre En Canto, com regência da maestrina Regina Kinjo, também contará com um concerto regido pelo maestro João Carlos Martins. As inscrições, gratuitas, podem ser feitas pelo telefone 3040-6541.