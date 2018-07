Acadêmico une erudição com modernidade O cardeal italiano Gianfranco Ravasi, presidente do Pontifício Conselho para a Cultura do Vaticano, é um acadêmico erudito com um toque de modernidade - justamente a combinação que muitos católicos consideram ideal para ressuscitar uma Igreja sob pressão pelos escândalos e contração do seu rebanho. Ravasi, de 70 anos, é também a esperança entre os católicos que desejam ver a volta da tradição de um papa italiano.