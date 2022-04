Acadêmicos do Baixo Augusta dá o grito final do carnaval fora de época de SP

Com o DJ set da Lua Vai aquecendo o público no Vale do Anhangaba ú, o Acadêmicos do Baixo Augusta deu início ao seu carnaval de abril, às 14h deste domingo. Com uma megaestrutura bancada pela própria organização, o clima entre o público era de despedida e já expectativa para o possível próximo carnaval de julho, o terceiro do ano e, dessa vez, com apoio da Prefeitura.

Para acessar o espaço, os foliões precisaram retirar previamente ingressos online, que já estavam esgotados na semana anterior. A entrada só é permitida mediante comprovante de vacinação e a capacidade total é para 20 mil pessoas.

"Já estamos nos programando desde novembro. Quando percebemos que não teria apoio da Prefeitura, nos precavemos para montar essa estrutura e manter o evento gratuito", disse Ale Natacci, presidente e um dos fundadores do Acadêmicos do Baixo Augusta.

Conhecido como o maior bloco de rua de São Paulo, o Baixo Augusta cercou o Vale do Anhangabaú com grades de ferro e contratou mais de 300 seguranças e 60 bombeiros. Além das saídas de emergência espalhadas pelo espaço, também foram montados bares para a venda de bebidas e banheiros químicos.

O esquema agradou os foliões, que disseram se sentir mais seguros no interior do espaço. "A festa em abril tá mais fraca, mas é o que deu pra fazer e pelo menos não tem tanto empurra-empurra", comemorou o analista de marketing Diego Aquino, de 33 anos.

Curtindo seu primeiro carnaval em São Paulo, a pernambucana Daiane Araújo, de 25 anos, também disse se sentir mais protegida no evento e contou mal esperar pela próxima folia em julho: "Quanto mais carnaval, melhor. Estamos precisando soltar esse grito que ficou preso na garganta por quase dois anos".