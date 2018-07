Acadêmicos do Tatuapé cobre o Anhembi de dourado "Ouro, símbolo da riqueza e da ambição" é o samba-enredo que embala o desfile do Grêmio Recreativo Escola de Samba Acadêmicos do Tatuapé, quinta escola a entrar no Anhembi no segundo dia de desfiles. A agremiação conta a história deste metal precioso e suas diversas representações.