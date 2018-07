Acadêmicos do Tatuapé faz homenagem a Beth Carvalho A Acadêmicos do Tatuapé abre a primeira noite de desfiles na capital paulista nesta sexta-feira, quando a chuva depois de horas na capital paulistana deu uma trégua. Ano passado, a escola foi vice-campeã do Grupo de Acesso com o enredo "Tatuapé 60 anos - Da arte do samba, nasci pra comunidade, defesa e essência. sou guerreira! sou Leci Brandão!". Este ano, a Acadêmicos do Tatuapé vem novamente embalada pela homenagem a uma cantora brasileira, desta vez Beth Carvalho.