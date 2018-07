Acadêmicos do Tatuapé fecha desfiles com público fiel Ao invés de lamentar o público reduzido no Sambódromo, comum para a última escola a se apresentar na noite, o intérprete da Acadêmicos do Tatuapé, Vaguinho, exalta quem aguentou até o final dos desfiles. "Aquele que ficou até agora quer ver o desfile da Tatuapé e isso dá mais ânimo para a escola", disse, a poucos minutos de iniciar o desfile.