Acadêmicos do Tucuruvi traz a alegria de Mazzoropi Penúltima a encerrar o Grupo Especial do carnaval de São Paulo na madrugada deste domingo, a Acadêmicos do Tucuruvi entra no Anhembi com o enredo "Mazzaropi: O adorável caipira. 100 anos de alegria", uma homenagem à história do ator e cineasta brasileiro Amácio Mazzaropi.