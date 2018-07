Acampamento de manifestantes é retirado

Um acampamento de manifestantes foi retirado pela polícia do Rio na manhã de ontem após o grupo ter ocupado a Praça Marechal Deodoro, em frente ao Parque do Aterro do Flamengo. Chamada de "Ocupa dos Povos", a manifestação estava localizada na praça em frente ao espaço destinado à Cúpula dos Povos, evento paralelo com ONGs e movimentos sociais.

No início da manhã, o grupo de cerca de 40 jovens foi abordado por agentes da Operação Choque de Ordem, da prefeitura, acompanhados por PMs e guardas municipais. Alegaram que o espaço é tombado e que acampamentos são proibidos.

Após quatro horas de negociação, os ativistas conseguiram autorização para permanecer no local com ações de protesto, desde que fossem retiradas as 11 barracas. "Foi preciso muita conversa. Continuaremos aqui e esperamos que a partir desta noite o movimento se fortaleça", afirmou a estudante Paula Fernandes, de 24 anos.

O acampamento foi montado na noite de anteontem, com o objetivo de "criticar o discurso oficial de sustentabilidade e economia verde e incluir outras pautas na agenda da conferência, como a questão política e de ordem pública", segundo um manifestante que não quis se identificar.

Uma equipe de cinco guardas municipais acompanha os manifestantes, que pretendem ficar no local até o dia 22.