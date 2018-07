Ação Animal reúne 1,7 mil pessoas na zona norte de SP A Ação Animal, organizada pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) com o objetivo de promover a adoção de animais e a posse responsável, reuniu 1.725 visitantes no último sábado, 22, na zona norte de São Paulo. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, o número foi maior do que no ano passado e bateu o recorde do evento.