Ação Animal será realizada sábado na zona norte de SP

Segundo a gerente do CCZ, Ana Claudia Furlan Mori, um dos objetivos do evento é promover a adoção dos animais. A Prefeitura abriga hoje 450 cães e gatos, vacinados, vermifugados e esterilizados. A taxa de adoção é de R$ 15,25 - o valor inclui a emissão do Registro Geral Animal (RGA), documento oficial dos bichos. Quem quiser levar seu animal ao evento só para conseguir o documento deve levar CPF e RG e pagar R$ 4,25.

O número do RGA e o nome do dono são armazenados no microchip, que no evento será aplicado gratuitamente sob a pele dos bichos. Quando o animal perdido é levado por equipes da Prefeitura ao CCZ, é possível saber quem é o proprietário. Quem quiser adotar um animal receberá orientações e dicas de acordo com seu perfil.

A organização do evento chama de "test dog" o passeio que os interessados em adotar podem fazer com o animal nas dependências do evento. É a mesma ideia do test drive, feito antes da compra de um carro. Os animais disponíveis para adoção também vão participar de um desfile e haverá demonstração de adestramento. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.