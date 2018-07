Ação antidrogas da polícia prende 92 na Baixada Santista

Mais de 200 policiais civis e 87 viaturas foram recrutados para a ação, que começou à meia-noite de quinta-feira e só terminou às 9h de ontem. Do total de 92 detidos, 82 são adultos e dez adolescentes, sendo que 37 prisões foram feitas em flagrante. Um dos flagrantes que mais chamou atenção foi o da localização de um laboratório de drogas, que vinha funcionando na favela da Vila Esperança, em Cubatão. Dois homens e uma mulher foram detidos em um galpão, quando a Polícia buscava informações sobre o tráfico naquela região. No local, foram apreendidos 2.278 pinos de cocaína, três tijolos de pasta base da droga, 846 pedras de crack e 28 tabletes de maconha. Também foram localizados materiais utilizados para o preparo dos entorpecentes, como uma balança de precisão, liquidificadores e embalagens para o armazenamento da droga.

A operação se estendeu até os municípios de Mongaguá e Itanhaém. Dois homens foram flagrados vendendo drogas na Avenida Ana Seckler Malaco. Com a dupla, foram apreendidas 1.240 pedras de crack, 752 porções de maconha e 457 pinos de cocaína. Já em Itanhaém, três homens foram presos no bairro Guapurá, por tráfico. A equipe da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) flagrou um rapaz de 28 anos com 461 porções de crack, cocaína e maconha. No mesmo conjunto residencial, mas em outro bloco, foram presos outros dois rapazes com 560 porções de entorpecentes.