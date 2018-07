Ação apreende 11 t de maconha e cocaína na fronteira

O plano foi lançado pela presidente Dilma Rousseff no dia 8 de junho e se destina a intensificar as operações de combate ao tráfico de drogas e de armas nos 11 Estados brasileiros que fazem fronteira com os países vizinhos. Participam das ações a Polícia Federal (PF), a Força Nacional e a Polícia Rodoviária Federal (PRF). O Plano Estratégico de Fronteiras prevê a integração da Operação Sentinela com a Operação Ágata, que é realizada periodicamente pelas Forças Armadas, sob o comando do Ministério da Defesa.

O ministro da Justiça se disse surpreso com o excelente desempenho das operações, o que demonstra que o governo está no caminho certo. "Melhoramos significativamente, mas há muito que fazer. A guerra não está ganha", afirmou Cardozo, explicando que a estratégia prevê também acordos com os governos dos países vizinhos para a eliminação de drogas do outro lado da fronteira.

Denúncias nos Transportes

Na ocasião, em entrevista a jornalistas, Cardozo fez menção às investigações das denúncias de corrupção no Ministério dos Transportes. Ele informou que já encaminhou para a PF o pedido do PSDB e de outros partidos de oposição para que sejam rigorosamente investigadas as denúncias de cobrança de propina em obras conduzidas pelo ministério.

Cardozo disse que a PF já investiga regularmente denúncias na área dos Transportes há anos, mas que a PF analisará se há no pedido da oposição fatos novos que justifiquem a abertura de novos inquéritos. Para tanto, vai aguardar também a auditoria que a Controladoria-Geral da União (CGU) vem realizando nos contratos da pasta, a mando da presidente Dilma Rousseff.