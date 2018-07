Ação autua caminhões por excesso de poluição em SP

A ação fez parte da Operação Inverno da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e teve apoio das polícias Militar e Rodoviária, além das guardas municipais. Pela primeira vez os técnicos usaram um opacímetro, aparelho que permite medir a poluição no tubo do escapamento mesmo que ela não seja visível.

A primeira ''vítima'' do aparelho, instalado em um dos acessos de Sorocaba, no bairro do Éden, foi o motorista autônomo José Antonio Aparecido da Silva, de 40 anos. O caminhão ano 93 expelia fumaça com 3,01 pontos de material particulado, acima do limite aceitável de 2,8 pontos.

Silva foi multado em R$ 985,20 e, como já tinha duas autuações anteriores pelo mesmo motivo, além de perder direito ao desconto de 70%, ainda terá de pagar a multa em dobro. Ele exibiu nota de um serviço de regulagem feito há seis meses, mas não adiantou. "Vou ter de vender o caminhão para pagar as multas", reclamou.

O segundo motorista autuado, Luiz Gonzaga de Souza, de 51 anos, disse que tentaria o desconto, pois era a primeira multa. Seu veículo registrou 3,12 pontos de material particulado.

O opacímetro foi cedido pela Prefeitura de Sorocaba, que aproveitou para distribuir folhetos de orientação aos motoristas. A Cetesb vai abrir licitação para montar quatro unidades móveis, informou o gerente Daniel Egon Schmidt. "Com esses aparelhos, podemos triplicar a eficiência da fiscalização", disse.

No posto do Rodoanel, em Barueri, foram inspecionados 7.103 caminhões, mas apenas 81 estavam irregulares. O maior número de autuações, 194, foi aplicado na rodovia Anhanguera, onde foram fiscalizados 4.395 veículos.

Sistema

No sistema atual, com o uso da Escala de Ringelmann, uma cartela com cinco graduações de cinza que permite avaliar visualmente a densidade da fumaça, 7% dos caminhões são autuados. Com o opacímetro, o índice de autuações deve chegar a 20%.

O aparelho, acoplado a um computador, analisa e quantifica o material contido na fumaça, numa operação que dura cerca de 10 minutos. O Decreto Estadual 54.487, de 2009, permitiu a multa com base no equipamento, mas manteve o uso da escala de tons.