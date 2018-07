Ação com 2 mortos no RJ encontra manual para armas Um caderno com instruções de montagem e uso de armamentos foi apreendido na manhã de hoje durante uma operação da polícia na Favela Vila Ideal, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, que deixou dois suspeitos mortos, quatro presos e dois menores apreendidos. Os policiais da Delegacia de Repressão a Armas e Explosivos (Drae) também apreenderam quatro metralhadoras, quatro pistolas, 14 carregadores e drogas.