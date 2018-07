Ação conforme o ritmo

Festivais de música com temas sustentáveis vêm ganhando adeptos a cada ano no Brasil. Um exemplo é o Respect, que terá sua oitava edição no fim do ano com o tema O Brasil e a Nossa Diversidade Cultural. Trata-se de um festival de cultura alternativa que conta com ações de conscientização ecológica, como os Reciclowns, um grupo de palhaços que interage com o público e recolhe parte do lixo gerado durante o evento.

Em maio, o festival promoveu a primeira edição do Eco Respect, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, onde ergueu uma tenda usando princípios da bioconstrução.

Outro festival alinhado com a sustentabilidade é o Natura Nós About Us. Ocorrerá em 21 e 22 de novembro, em São Paulo, com a presença de músicos nacionais e estrangeiros.

Em Roterdã, na Holanda, a Sustainable Dance Club serve aos baladeiros ecológicos, que movimentam a pista e geram energia para a casa enquanto dançam. O clube também faz reúso de água.