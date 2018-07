Ação contra dengue vistoria 1.749 imóveis no Rio A Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil do Rio vistoriou 1.749 imóveis neste sábado, 22, em mais uma etapa do programa "Ação nos Bairros contra a Dengue". Cerca de 90 agentes de vigilância em saúde realizaram o mutirão nos bairros de Del Castilho, Campo Grande e Copacabana.