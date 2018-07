Ação contra jogos de azar deteve 10 suspeitos em BH A Polícia Militar (PM) de Minas Gerais apreendeu hoje, em Belo Horizonte, 67 máquinas caça-níqueis e fechou 27 estabelecimentos durante a operação Se Correr o Bicho Pega, deflagrada para combater a exploração de jogos de azar. Pelo menos dez pessoas foram encaminhadas para a Delegacia-Adjunta de Apoio ao Juizado Especial Criminal (Dajec), onde prestaram depoimentos e foram liberadas. Elas devem responder na Justiça por contravenção penal de promoção de jogo de azar. Pela manhã, a PM chegou a anunciar a prisão de 27 suspeitos. Os 27 mandados de busca e apreensão foram cumpridos principalmente na região oeste da capital mineira. Além das máquinas, foram apreendidas cartelas, fichas e outros objetos encontrados em locais que, segundo a PM, funcionavam também como pontos de jogo do bicho. Os policiais militares apreenderam ainda cerca de R$ 3 mil em dinheiro. Todo material foi levado para o pátio do Ministério Público Estadual (MPE) e será destruído. A operação, que se estendeu até o início da noite e mobilizou 60 agentes da PM, contou com o apoio também de fiscais da prefeitura de Belo Horizonte.