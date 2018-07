Ação contra milícia apreende 600 caça-níqueis no Rio A Polícia Civil do Rio de Janeiro apreendeu ontem 600 máquinas caça-níqueis e um carro clonado usado por milicianos durante a Operação Têmis, que busca desarticular a milícia que atua na zona oeste da cidade. De acordo com a corporação, além das apreensões, uma central clandestina de TV a cabo e uma lan house foram estouradas. O policial militar Eduardo Zucoloto, conhecido como "Eduardo Caveira", se entregou à Justiça.