Ação contra milícias prende dois vereadores no Rio A Polícia Civil do Rio de Janeiro realizou nesta manhã uma operação para desarticular uma quadrilha de milicianos de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. De acordo com a Assessoria de Imprensa da corporação, foram presas 16 pessoas, entre elas dois vereadores do município: o policial reformado Jonas Gonçalves da Silva, o "Jonas é Nóis", e Sebastião Ferreira da Silva, conhecido como "Chiquinho Grandão".