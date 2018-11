Ação contra o crack recolhe 83 pessoas das ruas do Rio Uma operação de combate ao crack nesta manhã terminou com a retirada de 83 pessoas das ruas no centro do Rio de Janeiro. Segundo a Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), foram acolhidos 67 adultos e 16 menores. Além disso, houve a apreensão de 120 pedras de crack, 220 "sacolés" de cocaína e nove trouxinhas de maconha, além de cachimbos para o uso de crack e facas. Quatro homens foram presos e encaminhados à 4ª Delegacia de Polícia (DP), da Praça da República.