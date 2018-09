Ação contra o tráfico de drogas prende 20 em Araçatuba Pelo menos 20 pessoas foram presas hoje durante uma operação contra o tráfico de drogas na região de Araçatuba, no interior de São Paulo. A ação foi deflagrada no início desta manhã. No total, foram expedidos 33 mandados de prisão e 45 de busca e apreensão. Segundo o delegado titular da Delegacia Seccional em Araçatubal, Ely Vieira de Faria, 15 veículos e vários computadores foram apreendidos.