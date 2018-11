Ação contra pirataria fecha 2 shoppings na Av. Paulista

No shopping Pamplona, duas lojas tiveram mercadoria irregular apreendida e duas pessoas foram encaminhadas ao Departamento de Investigações sobre o Crime Organizado (Deic) para prestar esclarecimentos. No shopping Monti Mare, dois estabelecimentos tiveram produtos apreendidos e um foi notificado por falta de alvará. Seus proprietários e administradores foram encaminhados ao Deic.

No total, foram apreendidos três mil itens entre relógios, bolsas e óculos. Segundo o secretário municipal de Segurança Urbana, Edsom Ortega, o Ministério Público está sendo informado das operações com o objetivo de agravar as penalidades a serem aplicadas aos proprietários dos imóveis, locatários e lojistas que mantenham irregularidades.