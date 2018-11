Ação contra trabalho escravo resgata 683 pessoas no MT Sessenta pessoas foram denunciadas ontem pelo Ministério Público Federal de Mato Grosso, por trabalho escravo no Estado. Se somadas as quantidades de trabalhadores resgatados de todas as fazendas que tiveram seus proprietários denunciados, o total é de 683 pessoas. As informações foram divulgadas pelo MPF.