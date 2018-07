Ação contra Virgílio é arquivada, Duque nega acordo com oposição O presidente do Conselho de Ética do Senado, Paulo Duque (PMDB-RJ), arquivou nesta quarta-feira representação feita pelo PMDB contra o líder da bancada do PSDB, Arthur Virgílio (AM), por quebra de decoro parlamentar. O documento foi entregue à Secretaria Geral da Mesa do Senado.