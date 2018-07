Ação da Activision deve saltar com novos jogos e cortes de custo

As ações da Activision, que acumulam queda de cerca de 10 por cento este ano e estão sendo negociadas a cerca de 11,25 dólares, podem subir até 50 por cento com o lançamento de novos produtos e cortes de custos, com um analista da BMO Capital estimando que o papel pode atingir a cotação de 17 dólares, segundo o Barron's.

A Activision recentemente formou uma parceria com a Tencent Holdings, maior provedor de Internet da China, para tornar o game Call of Duty disponível online.

Como seus competidores, o preço da ação da companhia caiu por causa da redução na demanda física por videogames usados em consoles tradicionais, em meio à crescente popularidade de títulos mais baratos que podem ser jogados em smartphones e tablets, publicou o Barron's.