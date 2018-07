Ação da Apple cai, com investidores preocupados com impostos A Apple, ação com maior valor de mercado dos Estados Unidos, seguia para a oitava semana seguida de quedas nesta sexta-feira, com uma corrida para realizar lucros antes de um potencial aumento nos impostos sobre ganhos de capital no próximo ano que tem feito os investidores castigarem a favorita do mercado.