Ação da Apple despenca mais de 4% com forte volume

O papel figurava entre as maiores desvalorizações percentuais entre as ações incluídas no índice Standard & Poor's 500, recuando 4,2 por cento, para 551,56 dólares, às 15h40 (horário de Brasília). Mais de 17 milhões de ações tinham sido negociadas até pouco antes das 15h, no caminho de que seja superado o volume médio diário de 50 dias, de 21 milhões de papéis.

Analistas ofereceram motivos diferentes para o declínio.

Alguns citaram um relatório afirmando que a companhia vai perder participação no mercado de tablets e vários investidoras disseram que incerteza com impostos sobre ganhos de capital em 2013 desencadearam ordens de venda de ações.

"Dependendo do que ocorrer nas (negociações fiscais nos EUA), os impostos podem aumentar no ano que vem ou podem permanecer no mesmo nível", disse o diretor de negociações do Performance Trust Capital Partners, Brian Battle. "Eles não vão ser menores, então se você é um investidor que viu ganhos na Apple, é melhor realizar o lucro antes disso."

A ação da Apple ainda acumula alta de 36 por cento até agora em 2012, mas tem tido desempenho fraco recentemente. O papel agora tem baixa de mais de 20 por cento frente à sua máxima histórica de 705,07 dólares em 21 de setembro.

Nesta quarta-feira, a empresa de pesquisa IDC disse que a Apple vai perder fatia de mercado no setor de tablets em 2012, com consumidores favorecendo aparelhos que operam a plataforma Android, do Google, em vez da popular linha de produtos iPad, da Apple.