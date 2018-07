Ação da Apple sobe com indicação de forte demanda por iPhone 5

A loja virtual da Apple nos Estados Unidos estava projetando que as entregas do iPhone 5 levariam duas semanas para serem realizados, e analistas disseram que a data foi alterada uma hora após as pré-vendas.

O site da companhia mostrou que compradores no Reino Unido, França e Alemanha teriam que esperar até três semanas para receber as encomendas. Os envios do iPhone 5 começam na próxima sexta-feira.

"Claramente, a febre do iPhone está a todo vapor", disse Brian White, analista da Topeka Capital. "Quando você faz uma pré-venda, a última coisa que você quer é aborrecer os clientes, então obviamente eles estão atolados de demanda. Ninguém quer vender tudo de uma vez em uma hora".

As ações da Apple subiam 1,6 por cento às 16h08 (horário de Brasília), a 693,88 dólares, após terem atingido a maior marca histórica de 696,98 dólares na sessão.

A Apple não estava disponível para comentários.

(Por Poornima Gupta e Sayantani Ghosh)