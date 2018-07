Ação da chinesa YY tem alta de 12% em estreia na Nasdaq

O papel alcançou 11,75 dólares, após abrir a 10,50 dólares. Às 15h56 (horário de Brasília), a ação tinha alta de 7,78 por cento, a 11,36 dólares.

Uma série de companhias chinesas entraram em bolsas de valores norte-americanas em 2010, mas o mercado para essas ofertas praticamente se esgotou à medida em que a China enfrenta questões sobre crescimento, governança corporativa e transparência.

Escândalos em companhias chinesas incluindo Sino-Forest e Longtop Financial também assustam investidores.

A venda de 7,8 milhões de american depositary shares (ADSs) levantou 81,9 milhões de dólares. A companhia tinha como meta que o preço de suas ações ficasse entre 10,50 dólares e 12,50 dólares.

A YY oferece jogos online, karaokê e serviços voltados para shows de música e educação por meio de sua plataforma a mais de 400 milhões de membros na Internet. Investidores incluem o braço de venture capital da Walt Disney, o Steamboat Ventures, e o hedge fund Tiger Global Management.

As vendas líquidas da YY mais do que dobraram, para 319 milhões de iuanes (50,8 milhões de dólares) no ano fiscal de 2011. A companhia registrou lucro de 20,8 milhões de iuanes (3,3 milhões de dólares) nos seis meses até 30 de junho.

O último IPO nos EUA de uma companhia chinesa foi a oferta inicial da Vipshop em março. As ações do site de vendas online quase dobraram desde sua estreia, após um tropeço inicial. O papel da Vipshop, que foi precificado a 6,50 dólares, tinha baixa de 0,48 por cento a 12,4 dólares às 15h56, no horário de Brasília.