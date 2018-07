Ação da 'Eldorado' foi fundamental

"Campanha por rio ganha a cidade", disse manchete na edição de 23 de setembro de 1990 do Estado. O texto registrava o sucesso da iniciativa da então Rádio Nova Eldorado AM (hoje Eldorado Brasil 3000), que mobilizou os ouvintes a aderir a um abaixo-assinado em prol da limpeza do Tietê - em apenas 15 dias, foram angariadas mais de 50 mil assinaturas, além do apoio da Universidade de São Paulo e de celebridades como o piloto Ayrton Senna e o ator Paulo Autran. No total, foram recolhidas 1,2 milhão de assinaturas.

Em 29 de maio de 1991, o jornal anunciou a criação do Núcleo União Pró-Tietê, movimento também criado pela Rádio Nova Eldorado AM, em conjunto com a Fundação SOS Mata Atlântica e o Unibanco. "O núcleo foi uma exigência da população, que nos procurava na rádio querendo saber como ajudar o Tietê", afirmou na época o diretor da rádio, João Lara Mesquita.

Na edição de 26 de setembro, foi noticiada a criação de uma comissão especial para o programa de despoluição do rio pelo então governador Luiz Antônio Fleury Filho. A iniciativa foi uma resposta à mobilização da sociedade, estimulada pelo Grupo Estado.

No dia 15 de abril de 1992, o leitor foi informado de que o governo federal, via BNDES, repassou US$ 250 milhões ao programa de despoluição do Tietê. O governador Fleury afirmou que o rio estaria 50% menos poluído na Região Metropolitana de São Paulo até o ano de 1994.

Entretanto, em 1.º de maio de 1996, o Estado iniciava a reportagem que anunciava uma obra para a limpeza do Tietê com a lembrança de que Mário Covas já estava havia mais de um ano à frente do governo do Estado e até então nenhuma iniciativa de porte tinha sido tomada em sua gestão. O secretário estadual de Recursos Hídricos, Saneamento e Obras, Hugo Marques da Rosa, jogou a culpa na administração anterior, que deixou incompleta a construção de estações de tratamento da água do rio. Foi apenas no governo Covas que recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e do Banco Mundial (Bird) começaram a ser aplicados no projeto.

Nova fase. "Governo conclui 1.ª etapa do Projeto Tietê", anunciou o jornal em 21 de setembro de 1998. O montante investido até então chegou a US$ 1,1 bilhão e permitiu a coleta de esgoto de 85% dos domicílios da Região Metropolitana. Na ocasião, a Rádio Eldorado lançou uma nova campanha, pedindo a empresários e à população que doassem mudas de árvores para serem plantadas nas margens e nos canteiros centrais da Marginal do Tietê.

Um ano depois, o jornal criticava a demora em despoluir o Tietê e mostrava opiniões pessimistas e otimistas de ambientalistas. Em editorial no dia 1.º de outubro de 1999, o Estado louvou a resolução do problema do despejo irregular de esgoto industrial no rio, mas ressaltou que o esgoto doméstico ainda era um problema longe de ser solucionado.