Ação da Even sai a R$6 na oferta pública primária e secundária A ação da construtora Even saiu a 6,00 reais na oferta primária e secundária da empresa, informou a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta sexta-feira. O valor representa um deságio de 4,76 por cento sobre o preço de fechamento do papel da empresa nesta quinta-feira, que foi de 6,30 reais.