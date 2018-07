Ação da HRT dispara após início de campanha na Namíbia

Os papéis da empresa, que perderam quase três quartos de seus valor nos últimos 12 meses, estão agora se encaminhando para ter o terceiro maior ganho diário desde que começaram a ser negociados em 2010.

A HRT, que também explora petróleo e gás natural na bacia do Solimões, no Amazonas, em parceria com a russa TNK-BP Holding OAO, conta com as descobertas na Namíbia para dar fôlego às suas ações.

As ações da empresa tinham perdido 72 por cento de seu valor em 12 meses até a última quinta-feira e estão em baixa de 90 por cento ante as máximas registradas em 2011.

No início da tarde desta segunda-feira os papéis da HRT reduziam os ganhos para 17,1 por cento, a 3,90 reais por ação.

A HRT planeja perfurar quatro poços em quatro prospectos na Namíbia durante a atual campanha exploratória. A empresa vendeu fatia 14 por cento de participação em três licenças exploratórias no país africano para a portuguesa Galp em novembro.

A campanha foi elogiada por um relatório de analistas do banco Itaú BBA na semana passada, o que pode estar entre os motivos para a alta desta segunda-feira, segundo o analista Douglas Pinto, da corretora BGC Liquidez, de São Paulo.

"Na nossa visão, se a HRT atingir óleo em seu primeiro poço na Namíbia, a ação poderá registrar uma grande alta", disseram os analistas do Itaú BBA Paula Kovarsky e Diego Mendes, especializados em petróleo e gás. "Para quem quiser jogar esse jogo comandando por eventos, o trem está deixando a estação agora."

O volume de recursos potenciais prospectivos médios no país africano são de 7,4 bilhões de barris de óleo equivalente, de acordo com uma estimativa da área feita pela companhia norte-americana de certificação DeGolyer & MacNaughton.

"Dadas as baixas expectativas para a HRT e o significado de tais descobertas para o portfólio da companhia, e o fato de que esta é uma nova fronteira de exploração, nós esperaríamos uma reação muito positiva do mercado em caso de sucesso", escreveram os analistas do Itaú BBA.

(Reportagem de Jeb Blount)