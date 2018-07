Com a ação valendo mais de 35 dólares, o papel está a meio caminho de cumprir a previsão da Barron's, feita em junho de 2013, de dobrar de valor em cinco anos.

A publicação afirmou que no prazo de dois anos, o aumento de 30 por cento no preço do papel vai deixar o valor equivalente a cerca de 16 vezes estimativas de lucro futuro da companhia.

(Por Caroline Humer)

((Tradução Redação São Paulo, 55 11 56447753)) REUTERS AAJ LB