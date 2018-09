Ação da Polícia Rodoviária apreende 93 motos em SP

A operação começou na manhã de hoje e segue até amanhã. Ela está sendo realizada nas principais estradas do Estado de São Paulo, como Presidente Dutra, Régis Bittencourt, Fernão Dias, Transbrasiliana e BR-101. Segundo a PRF, as infrações mais comuns são as documentações irregulares, tanto do motociclista quanto do veículo. Ao todo, foram apreendidos 46 documentos veiculares e dez carteiras de habilitação que apresentavam irregularidades.