Ação da RIM sobe mais de 5% com esperanças sobre novo BlackBerry A ação da Research in Motion chegou a subir mais do que 5 por cento nesta quarta-feira após a fabricante do BlackBerry anunciar um número de assinantes melhor do que o esperado e assegurar a investidores preocupados de que seu novo smartphone começará a ser vendido no início de 2013.