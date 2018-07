Ação da Senior Solution sai a R$11,5, abaixo da faixa indicativa

A oferta movimentou 62,1 milhões de reais, considerando a emissão primária de 39,6 milhões de reais e a secundária, de 22,5 milhões de reais.

A oferta teve coordenação do Banco Votorantim, com atuação também do BB Banco de Investimento.

Criada por Bernardo Gomes e Luciano Camargo, a Senior Solution é especializada em desenvolvimento de software e serviços para o setor financeiro, e fechou 2011 com faturamento bruto de 42 milhões de reais.

O IPO da Senior Solution é o segundo realizado por uma empresa brasileira em 2013, depois da Linx. A precificação da oferta da empresa paulista de software para varejistas, realizada há um mês, ficou no topo da faixa indicativa.

A Senior Solution recebeu aporte da BNDESPar, braço de participações do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), e da gestora de fundos de private equity Stratus em 2005, que são os vendedores na oferta secundária.

A companhia é listada no Bovespa Mais, mercado de acesso da BM&FBovespa para empresas de menor porte.

