Ação de combate à dengue será reforçada no PR A Secretaria Estadual da Saúde do Paraná vai aproveitar o grande fluxo de pessoas no litoral e distribuir orientações sobre o combate à dengue nas praças de pedágio, postos de polícia rodoviária, embarcações, atracadouro da barca para a Ilha do Mel e em Morretes e Antonina.