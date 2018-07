Ação de prefeita de Alta Floresta-MT impressiona Lula

Ela conseguiu reduzir a quase nada as queimadas no município depois que criou brigadas anti-incêndio. O presidente a convidou para falar de sua experiência na reunião com prefeitos e governadores da Amazônia para tratar do combate às queimadas nos dias 15 e 16 de julho. Aos 64 anos, Isaura foi reeleita em 2006, com 51% dos votos. É seu único cargo eletivo.

Desde que assumiu fez uma campanha educativa para que os motoristas respeitassem a faixa de pedestre. Deu certo.

Alta Floresta tem 33 anos de existência. Já não se parece mais com uma típica cidade de avanço da fronteira oeste. As ruas são largas e asfaltadas, a água é tratada e há uma rede de esgoto que beneficia toda a área central. A empresa que cuida do saneamento básico é privada e tem a concessão da prefeitura para explorar o serviço.

Maria Isaura se queixa por Alta Floresta estar na lista dos 43 maiores desmatadores. ?Aqui não há mais desmatamentos. Mas os proprietários de terras se negam a fazer o recadastramento porque temem ser multados pelo que fizeram no passado, obrigados pelos seguidos governos, porque tinham de tirar 50% das matas?, acrescenta. Alta Floresta não tem terras da União. O município fica numa área remanescente da grande gleba de 400 mil hectares comprada por Ariosto da Riva do governo federal, em 1976. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.