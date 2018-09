Ação do Bope apreende 100 quilos de cocaína no RJ Cerca de 100 quilos de cocaína foram apreendidos hoje durante uma operação do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) no Morro São Carlos, zona norte do Rio de Janeiro. De acordo com a Secretaria de Segurança do Estado, além da droga, a ação também apreendeu munição de fuzil, um revólver 38 e uma pistola. O Bope contou com o apoio de policiais militares do 1º batalhão e de dois helicópteros do Grupamento Aero-Marítimo (GAM).