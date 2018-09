Ação do Bope deixa dois mortos na zona oeste do Rio Dois homens morreram na madrugada de hoje durante uma operação contra tráfico de drogas comandada pelo Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar (Bope) na favela Vila Aliança, no Taquaral, zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo o Bope, os dois homens mortos durante a ação são supostamente traficante de drogas.