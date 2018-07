Ação do Bope no morro do Engenho acaba com 8 mortes Oito homens, apontados como traficantes pela polícia, morreram após operação do Batalhão de Operações Policiais (Bope) nesta madrugada no morro do Engenho, no bairro Engenho da Rainha, zona norte do Rio. Os suspeitos, ainda não identificados, teriam trocado tiros com os militares durante as incursões à comunidade. Segundo o Bope, todos foram encaminhados ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Meier, mas não resistiram.