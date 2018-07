Ação do Cruzeiro do Sul desaba na bolsa em retomada de negócios

Às 11h35, a ação preferencial do banco, que não está na carteira teórica do Ibovespa caía 46 por cento, a 4,10 reais, com apenas 71 mil reais de giro financeiro para 26 negócios realizados. O índice que reúne as principais ações brasileiras tinha alta de quase 2 por cento.

Nos dois primeiros pregões desta semana, a negociação das ações do Cruzeiro do Sul ficou suspensa, devido ao anúncio, na manhã de segunda-feira, de que o BC decretou intervenção no banco depois de ter identificado o comprometimento da situação econômico-financeira do banco e "grave violação de normas" pela instituição.

As falhas no balanço do banco, relacionadas à contabilização irregular na carteira de crédito, foram identificadas pelo BC entre março e abril, disse uma fonte a par do assunto.

O Fundo Garantidor de Créditos (FGC) foi acionado para administrar o Cruzeiro do Sul por 180 dias.

Também na segunda-feira, o diretor-executivo do FGC, Antonio Carlos Bueno, afirmou a jornalistas que as ações do Cruzeiro do Sul não seriam negociadas por pelo menos dois meses na bolsa paulista.

No começo desta quarta-feira, porém, o banco enviou comunicado à Bovespa informando sobre a reabertura dos negócios com suas ações a partir desta sessão.

Na quinta e na sexta-feira da semana passada, quando surgiram as primeiras notícias sobre problemas na contabilidade do Cruzeiro do Sul, a ação do banco já havia perdido 37 por cento de seu valor.

O Cruzeiro do Sul é especializado no crédito consignado e na oferta de empréstimos de curto prazo a empresas atrelados a recebíveis.

(Por Danielle Assalve)