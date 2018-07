Ação do Google pode romper US$900 com estabilidade do negócio principal A ação do Google deve retomar a tendência de alta, passando de menos de 800 dólares atualmente para cerca de 900 dólares, disseram analistas nesta sexta-feira, após o forte lucro trimestral da gigante de buscas reforçar sua posição como favorita do setor de tecnologia.