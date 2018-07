Ação do Groupon atinge nova mínima após revisão de recomendação As ações da companhia de compras coletivas Groupon despencavam mais de 8 por cento nesta sexta-feira, para nova mínima recorde, depois que um analista levantou preocupações sobre o efeito futuro da desaceleração do crescimento da empresa sobre sua grande posição de caixa.