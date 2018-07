Ação do Ibama avalia infrações em rios geridos pela União

A operação, batizada de Rios Federais, começou em Santa Catarina há duas semanas e terminou na sexta-feira.

Foram apreendidos um caminhão, um trator de esteira e um carregamento de carvão de araucária.

Um rio é considerado federal quando banha mais de um Estado brasileiro ou atravessa as fronteiras do País. Nesse caso, sua gestão é responsabilidade do governo federal.

Segundo o Ibama, a fiscalização não investigou apenas a preservação da fauna ou da vegetação, mas, sobretudo, a qualidade das águas, observando o lançamento de efluentes.

Foram fiscalizados o Rio Uruguai, localizado na região oeste de Santa Catarina, divisa com o Rio Grande do Sul; o Rio Mampituba, no extremo sul catarinense, também na divisa com o Estado gaúcho; e os Rios Iguaçu e Negrinho, região norte do Estado, na divisa com o Paraná.

Nos Rios Iguaçu e Negro, por exemplo, foram encontrados extração ilegal de areia, lavoura de soja em área de preservação permanente, desmatamento e fornos de lenha clandestinos.