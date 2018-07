Ação na 'cracolândia' prevê internação de viciados em SP

A Secretaria Municipal da Saúde informou que o secretário Januário Montone também vai acompanhar a ocupação das ruas e a abordagem dos jovens dependentes desde o início da manhã. Diferentemente de outras ações na região, quando os viciados eram levados para abrigos municipais para tomar banho e voltavam às ruas horas depois, dessa vez haverá a possibilidade de internação na rede municipal. Mas a internação só poderá ocorrer se o dependente, ao passar por alguma das 55 unidades do Centro de Atenção Psicossocial (Caps), for diagnosticado com problema mental grave.

A Operação Saturação não vai estar limitada aos 362 mil metros quadrados do perímetro da Nova Luz, área que será revitalizada por meio de concessão à iniciativa privada. A intervenção começou em 2005, quando o prefeito ainda era o atual governador José Serra (PSDB). Por enquanto, a área segue ocupada por viciados que já transitam em outros bairros da região central, como Santa Cecília e Barra Funda.

Anhangabaú

Segundo apurou a reportagem, a operação será estendida para outros pontos do centro onde existe o consumo de drogas, como as Praças da República e Julio de Mesquita e o Vale do Anhangabaú. A Operação Saturação no centro deve durar mais que os três meses médios da operação, realizada nos últimos dois anos em Paraisópolis, na zona sul, e no Jardim Elisa Maria, na zona norte da capital. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.