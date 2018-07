Ação policial termina com 2 mortos e 2 presos no Rio

Dois membros da quadrilha foram baleados no revide dos policiais do 15º Batalhão da Polícia Militar (PM) e morreram no Hospital Moacyr Rodrigues do Carmo. Outros dois suspeitos foram detidos por receptação de veículo roubado.

Com o grupo que teria disparado contra os policiais foram apreendidos dois revólveres calibre 38, um radiotransmissor, 55 trouxinhas de maconha, 40 papelotes de cocaína, 124 pedras de crack e duas motos roubadas, uma no bairro da Pavuna, zona norte do Rio de Janeiro, outra em Nova Iguaçu, na Baixada.