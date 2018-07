Ação preferencial da Eletrobras tem pior queda da história As ações preferenciais da Eletrobras desabaram 20 por cento na Bovespa e amargaram a pior queda diária de sua história nesta quarta-feira, com investidores assustados com os impactos que a provável renovação antecipada de concessões elétricas terá sobre a estatal.