Ação proíbe envio de modelos ao exterior por agências A Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão protocolou segunda-feira na Justiça de São Paulo ação que impede duas agências de modelos - uma de Minas e outra do interior paulista - de enviarem brasileiras ao exterior. As agências mandaram ao menos três modelos para o exterior com contratos de trabalho que não foram cumpridos. A Procuradoria quer que as agências paguem multa de R$ 100 mil.